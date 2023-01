"Derrota em Alvalade? Não nos podemos agarrar a isso como sendo um jogo de referência"

Artur Jorge, treinador do Braga, em declarações à nova plataforma digital do clube, que manterá a designação "SC Braga NEXT".

Jogo com o FC Porto [derrota por 4-1 no Estádio do Dragão, para o campeonato]: "Acredito que foi um sinal claro para a própria equipa. Não tivemos um bom resultado naquele desafio, mas que poderia alavancar a equipa para os jogos seguintes. E que nós iríamos ter uma abordagem de seriedade e de coragem em qualquer um dos campos que tivéssemos de jogar."

Momento negativo diante do Casa Pia e do Chaves: "Basta lembrar que tivemos esses dois jogos que acabamos por perder. A equipa estando a perder desde muito cedo, sentiu dificuldade em recuperar o resultado, porque fisicamente também não estava nas melhores condições e notou-se isso. Pagamos essa fatura. Mas lembro-me que isso também aconteceu em Vila do Conde quando estávamos a ganhar por 3-0 e nos últimos dez minutos sofremos dois golos, em Vizela só fechamos o jogo ao minuto noventa, o próprio jogo com o Boavista em que vencemos, mas tivemos que sofrer na parte final, porque tivemos um curto intervalo de tempo entre jogos. Mas são dois jogos, que não nos deixaram marca, mas deixaram-nos alerta porque nos fizeram perceber que se nós não estivéssemos no nosso melhor e não fossemos iguais a nós próprios, poderíamos sentir dificuldades em vencer."

Sistema tático: "Fomos experimentando coisas novas, para podermos corresponder às exigências de uma equipa de topo. Temos de ser capazes de dar resposta em momentos diferentes do jogo. Os sistemas táticos e estruturas têm de ser facilmente adaptáveis a cada uma das equipas, com jogadores que possam compreender aquilo que estão a fazer e aquilo que lhes é pedido em momentos e contextos diferentes. Isso foi trabalhado mais nesta segunda fase. Conseguimo-lo fazer, como depois se veio a verificar pouco tempo mais tarde, que a equipa tinha alternativas para poder mexer estruturalmente sem nunca perder a sua aptidão pelo golo, a sua solidez defensiva, mas acima de tudo, nunca perdeu a vontade de procurar ganhar. É isso que me ocupa todo o meu tempo, em ser capaz de preparar a equipa e ter a equipa capacitada para poder em cada um dos jogos ir à procura de ganhar e voltar a ganhar."

Jogo contra o Sporting, na Taça da Liga [derrota por 5-0]: "Fomos incapazes de ser melhores que o adversário. Foi um resultado pesado como já o disse. Mas onde facilmente e rapidamente assumimos todos a responsabilidade. Como líder da equipa, tive essa postura de assumir a responsabilidade, porque não ficamos satisfeitos com aquilo que fizemos e não é, de todo, a nossa identidade. Temos que perceber que antes desse jogo tínhamos cinco vitórias (consecutivas) e depois desse jogo voltamos a fazer mais cinco (consecutivas). Não nos podemos agarrar a esse jogo como sendo um jogo de referência. É um jogo em que não nos esquecemos daquilo que fizemos, ou melhor, daquilo que não fizemos. Mas como se veio a comprovar, não foi um jogo de grande abalo para a equipa, porque continuou na sua senda vitórias e de ganhar."