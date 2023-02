Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a vitória em casa do Marítimo (1-2), para a ronda 20 do campeonato.

A vitória: "É muito importante sair daqui com os três pontos. As minhas primeiras palavras são para os os nossos adeptos, entre 300 a 500, que estiveram aqui. Ainda os ouço cantar. Seremos sempre mais fortes com o apoio deles."

Reviravolta: "A nossa reação ao golo sofrido permitiu-nos levar daqui os três pontos. Tivemos uma entrada no jogo algo apática e a verdade é que o Marítimo esteve por cima nesses momentos, acabando por chegar ao golo. Tivemos uma reação imediata fruto da nossa insistência e do caráter destes jogadores. A partir daí fomos mais equipa e chegámos à vantagem ainda na primeira parte. No segundo tempo controlámos mais o jogo, mas sempre com o objetivo de chegar à baliza contrária para chegar ao terceiro golo. Foi uma vitória justa por aquilo que os jogadores fizeram."

Marítimo: "Sabíamos que o Marítimo iria ter uma entrada forte para nos condicionar, e foi isso que aconteceu. É com estranheza que vejo esta equipa do Marítimo nesta posição na tabela, porque tem jogadores para mais. Equilibrámos a intensidade a partir do meio da primeira parte e, quando assim acontece, estamos mais perto daquilo que somos. Quando chegámos à vantagem, não me recordo de concedermos mais oportunidades ao adversário."

Alterações: "Temos de apresentar sempre o melhor onze e tenho confiança em todos os jogadores, porque têm muita qualidade, mas, acima de tudo, têm caráter e uma ambição tremenda. É importante que eu possa encontrar os jogadores que possam dar a melhor resposta nos momentos certos, como aconteceu hoje, daí as alterações, que são normais para quem tem um plantel tão rico."

Derrota do Sporting no clássico: "A vantagem foi ganharmos aqui. Não precisamos que nos coloquem pressão Sabemos aquilo que queremos e somos exigentes. Sabemos o caminho que queremos seguir e hoje foi mais uma vitória justa, num campo muito difícil, mas temos de virar já as atenções para o jogo de quinta-feira, contra a Fiorentina, a contar para a Conference League. Deixamos as contas para quem as quer fazer. O nosso caminho é ganhar jogos."