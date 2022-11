Avançado apontou o 1-0 do Braga contra o Moreirense, na Taça de Portugal

O dia 10 de Novembro de 2022 vai ficar marcado na memória de Ricardo Horta. Depois de ficar a saber que está convocado por Fernando Santos para o Mundial do Catar, o avançado apontou o golo inaugural no Braga-Moreirense, da Taça de Portugal, alcançando a marca de 100 golos pelos bracarenses.

Ricardo Horta marcou assim o seu golo 100 com a camisola dos minhotos, em 301 jogos.

O avançado de 28 anos vai na sétima temporada no clube e atravessa o melhor momento da carreira. Esteve para sair no defeso para o Benfica, mas não houve acordo e o destaque no Braga leva-o ao Catar com a seleção de Portugal.