Atual campeão do Brasil continua sem treinador

"O Atlético-MG já está acionando um "Plano B" caso não consiga avançar nas negociações com o técnico Jorge Jesus", pode ler-se no site brasileiro Lance, que desta forma coloca Carlos Carvalhal como hipótese para suceder a Cuca no comando técnico do atual campeão do Brasil.

A mesma notícia revela que o Atlético Mineiro tem conversações com Jorge Jesus e Carvalhal, esperando em breve anunciar o nome do novo treinador.