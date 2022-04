Depois da expulsão no Ibrox, Iuri Medeiros arrisca falhar o Estoril-Braga

Expulsão no Ibrox não caiu bem, numa altura em que a equipa tentava o golo. O extremo penitenciou-se perante o plantel depois da expulsão com o Rangers e o gesto caiu bem, mas poderá não ser suficiente para se manter entre os eleitos de Carlos Carvalhal para o Estoril.

A presença de Iuri Medeiros na convocatória para o jogo com o Estoril está tremida, consequência direta do episódio ocorrido no embate com o Rangers, em Glasgow, nos quartos de final da Liga Europa.

O comportamento do jogador não caiu bem na estrutura do clube e a sanção poderá ser ficar de fora do duelo com os estorilistas, uma espécie de aviso para o futuro.

Além da expulsão no prolongamento do jogo com o Rangers, com dois amarelos seguidos (o segundo por protestos), o que retirou à equipa as poucas possibilidades que ainda tinha de tentar marcar mais um golo no Ibrox, o extremo tivera antes, no fim do tempo regulamentar, um desentendimento com Carlos Carvalhal, tendo reagido mal a uma pergunta do treinador.

Mal terminou o jogo, e colocado perante a situação, o técnico da equipa bracarense explicou que o assunto seria resolvido internamente, ou seja, não passaria em claro.

No dia seguinte ao jogo em Glasgow, Iuri Medeiros utilizou as redes sociais para pedir desculpa pelo episódio, com uma declaração abrangente, na qual incluiu clube, companheiros e adeptos, assumindo a culpa pela expulsão e admitindo que agiu de cabeça quente.

No entanto, o extremo não ficou por aí e fez questão de se retratar perante os companheiros, apresentando-lhes desculpas pela saída precoce do jogo com o Rangers.

Numa altura em que a equipa estava a jogar a última cartada no prolongamento, a expulsão não caiu bem entre os jogadores, mas com o gesto posterior do açoriano tudo ficou sanado. Mesmo assim, a possibilidade de o camisola 45 não figurar na convocatória para o jogo com o Estoril mantém-se de pé, uma situação que ainda será alvo de discussão interna.

Esta temporada, Iuri Medeiros é o sétimo jogador mais utilizado por Carlos Carvalhal no conjunto de todas as provas (2 390 minutos ao longo de 39 jogos) e no plantel lidera o ranking de assistências, tanto na Liga Bwin (seis) como na Taça de Portugal (três).

Desgaste europeu complica

O plantel do Braga voltou ontem, de manhã, aos treinos depois do jogo com o Rangers, em Glasgow, e começou a preparar a partida com o Estoril, amanhã, num cenário marcado ainda pelo desgaste provocado pelo compromisso europeu. Além de a equipa bracarense ter feito 120 minutos em solo escocês, atuou com dez jogadores durante toda a segunda parte, após a expulsão de Tormena, e com nove na reta final do prolongamento, depois do duplo amarelo a Iuri Medeiros.

É neste quadro que Carlos Carvalhal está a preparar o jogo com os estorilistas e há três atletas que merecem especial atenção. David Carmo, Al Musrati e Castro foram substituídos em Glasgow e não disfarçaram as queixas físicas, motivadas pelo intenso desgaste a que foram sujeitos.

Ainda que a equipa bracarense tenha 96 horas de descanso competitivo entre os jogos, margem superior à mínima exigida para que haja recuperação muscular, não está afastada a hipótese de o treinador fazer algumas mexidas no onze para contornar o cansaço acumulado durante as últimas semanas. Yan Couto, por exemplo, deverá voltar ao onze, por troca com Fabiano.