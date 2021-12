Deixa o Braga e ruma ao Brasil por empréstimo com opção de compra

Eduardo Teixeira foi oficializado no Náutico.

Eduardo Teixeira despediu-se do Braga e regressou ao Brasil para representar o Náutico, por empréstimo. O clube do Recife, da Série B, anunciou esta segunda-feira o médio com um contrato até junho de 2022, com opção de estender a ligação até final da temporada. Tal como O JOGO informa na edição impressa desta segunda-feira, há uma opção de compra de 60 por cento do passe fixada em 300 mil euros.

Formado no Fortaleza e no Fluminense, o jogador brasileiro, de 28 anos, estreou-se em Portugal em 2016, ao serviço do Estoril, e comprometeu-se com o Braga dois anos depois, acabando cedido, em 2019/20, ao Xanthi, da Grécia.

"O que me fez aceitar este desafio foi a tradição e a grandeza do clube. Conheço bem por ser de perto. Sei da sua tradição e conheço os adeptos. Os objetivos do Náutico são bem ambiciosos e definidos. São esses pontos que me fizeram aceitar o desafio", afirmou Eduardo Teixeira, citado pelo site oficial do Náutico.

"Tento contribuir da melhor maneira possível. Ao longo do tempo tentei especializar-me na bola parada. São coisas que podem ajudar a equipa a conseguir vitórias ao longo da temporada", completou.