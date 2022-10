Defesa permeável complica a retoma do Braga: 11 golos sofridos nos últimos cinco jogos

Fragilidades defensivas voltaram a manifestar-se em Felgueiras, tornando mais difícil o triunfo na Taça de Portugal. O Braga passou de uma média parcial de 0,5 golos sofridos por jogo para 2,2.

Colocar um ponto final na permeabilidade da defesa do Braga é um dos principais desafios de Artur Jorge para as visitas ao Estoril, no regresso do campeonato, e ao FC Union Berlin, na Liga Europa.

O Braga sofre golos há cinco jogos consecutivos e em quantidades indesejáveis (somou 11 neste período), como se verificou na Bélgica, com o Saint-Gilloise a recuperar de uma desvantagem de 1-3 no marcador para assegurar uma preciosa igualdade (3-3), num jogo em que só a vitória interessava aos minhotos na perspetiva de um regresso ao primeiro lugar no grupo D.