Defesa de Betão do Braga vai ser mais uma vez colocada à prova

Tormena, central do Braga

Artur Jorge apresentou três duplas de centrais diferentes nos últimos três jogos e o resultado foi sempre o mesmo: sem golos sofridos.

Três jogos, três duplas de centrais diferentes, zero golos sofridos. É este o saldo dos últimos encontros do Braga, contra o Rio Ave, Vizela e FC Porto.

Depois de ter apostado em Tormena e em Serdar no triunfo, por 2-0, contra o Rio Ave, numa altura em que Niakaté estava a cumprir castigo por ter sido expulso em Guimarães, Artur Jorge lançou o central francês ao lado do turco na goleada (4-0) em Vizela, até porque, nesse jogo, não contou com os lesionados Paulo Oliveira e Tormena.