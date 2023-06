"Dedicação de Castro valeria contrato vitalício"

Castro no Braga-FC Porto

A renovação de Castro entra na semana decisiva e o amigo Ukra garante que o aguerrido médio está para as curvas, dedicado ao máximo

Aos 35 anos, Castro aspira a mais um ano de contrato em Braga, as negociações foram colocadas como prementes na agenda de António Salvador, ainda antes do final da época, e para esta semana está previsto o derradeiro encontro entre as partes, que deve resultar na celebração de um acordo.

Essa proximidade de interesses existiu sempre e, ao fim de três temporadas, nas quais atuou em 105 jogos, o médio deverá prolongar a ligação a um clube no qual já venceu uma Taça de Portugal e conquistou um fortíssimo apreço dos adeptos. Importa perceber as razões cimeiras que podem justificar a renovação de um jogador de 35 anos com um clube de ambições como o Braga.