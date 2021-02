De Barcelona ao Sporting: as muitas mensagens de apoio a David Carmo

Vários ex-companheiros e colegas de profissão deixaram palavras de incentivo ao central, gravemente lesionado.

O azar bateu à porta de David Carmo no encontro entre Braga e FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O central sofreu uma fratura do tornozelo direito e vai parar durante quatro meses, no mínimo, depois de ter tentado evitar um remate de Luis Díaz, que acabou expulso.

Nas redes sociais, escreveu que "é só mais um obstáculo", numa mensagem de esperança que recolheu vários comentários de apoio.

"Muita força guerreiro", escreveu João Palhinha, médio do Sporting que alinhou com Carmo no Braga. "És o melhor", respondeu, por seu lado, Francisco Trincão, também um ex-arsenalista, agora nos quadros do Barcelona.

Rafael Leão, Yuri Ribeiro, Diogo Viana, Alex Pinto e Wilson Eduardo são apenas mais alguns exemplos de jogadores que deixaram força ao defesa de 21 anos, além de muitos dos atuais companheiros de equipa.