David Villa: "Abel Ruiz está numa montra gigante, é normal que atraia clubes"

Coleciona pretendentes e exibições de qualidade no Euro de sub-21. Está feliz no Minho, mas o agente, David Villa, vê a prova abrir horizontes; É candidato destacado a figura do Europeu de sub-21 e Salvador já vai fazendo muitos clubes de topo olharem para a cláusula de 45 milhões. David Villa é um agente entusiasmado e admite sondagens.

Abel Ruiz é a figura do Europeu de sub-21, sendo a grande esperança desta geração de La Roja comemorar a terceira conquista de um Europeu, depois de trajeto vitorioso nos sub-17 e sub-19. O avançado do Braga, capitão da equipa, encheu o campo de forma radiosa frente à Ucrânia, maravilhou espectadores com sublimes gestos técnicos, gritou inspiração com calcanhares e toques de letra, marcando o seu terceiro golo na competição. Fez ainda a segunda assistência e contribuiu para mais dois golos da goleada por 5-1 que empurrou a Espanha para a final do Europeu, que se disputa, no sábado, contra Inglaterra.

Ruiz descobriu o pico de forma, é o homem de quem se fala na Geórgia e Roménia, e o eco dos seus jogos expande-se por toda a Europa com encanto particular em Espanha e em Braga. Na Pedreira há orgulho por um ativo em momento tão reluzente, mas também satisfação ampla por um lucro gigante numa potencial transferência. Abel Ruiz tem contrato até 2025 e uma cláusula de 45 M€ e Salvador, perante tamanho frenesim do mercado internacional, havendo clubes de Espanha, Itália, Rússia e, sobretudo, de Inglaterra a procurarem conhecer termos negociais, não enjeitará verba próxima da cláusula.