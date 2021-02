David Veiga: da trágica morte da mãe à renovação de contrato com o Braga

Médio defensivo assinou um vínculo até 2023 com o clube minhoto.

O Braga continua a acautelar o futuro e o passo mais recente nesse sentido foi a renovação do contrato de David Veiga, uma jovem promessa da equipa B. Com apenas 20 anos, o médio defensivo assinou até 2023, ficando protegido por uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, o mesmo valor que blinda o contrato do avançado Vítor Oliveira, promovido recentemente à equipa principal e lançado por Carlos Carvalhal frente ao Torrense, para a Taça de Portugal.

Natural de Braga, David Veiga juntou-se aos Guerreiros do Minho com 17 anos e, já ao serviço dos juniores (a 6 de abril de 2019), passou pelo drama de perder a mãe num acidente de viação enquanto defrontava o Benfica. A progenitora deslocava-se ao Seixal para assistir ao jogo e acabaria por falecer na A1, perto de Condeixa-a-Nova, deixando em choque os jogadores e treinadores das duas equipas. No mesmo dia, em comunicado, o Braga emitiu uma nota de pesar. "Nesta terrível hora de dor e consternação, o clube está e estará com o jogador, desejando que o seu pai, que também seguia na viatura, consiga sair da situação crítica em que se encontra."

A trabalhar com a equipa B mantém-se Bruno Viana, ainda que numa situação transitória, como antecipou O JOGO. O central deixou de contar para Carvalhal, nada agradado com a alegada falta de empenho do brasileiro nos últimos treinos e jogos, e aguarda colocação (alguns mercados ainda estão abertos na Europa), situação que poderá ficar definida dentro de pouco tempo. A sociedade desportiva do Braga e o agente do defesa estão, nessa matéria, em sintonia.