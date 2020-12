David Carmo: vénia pública de Brendan Rodgers teve um episódio anterior

Central volta às opções com o ego reforçado: foi alvo de conversa entre dirigentes por altura da deslocação dos arsenalistas a Inglaterra e Brendan Rodgers cobriu-o de elogios.

David Carmo volta às opções com a certeza de que continua a colecionar seguidores, e há um clube inglês muito atento. O Leicester identificou o central do Braga como alvo a seguir e juntou-se à lista de outros emblemas que também já o sinalizaram, o que abre portas para uma disputa negocial a breve prazo, sem garantias de que o Braga possa manter o jogador no plantel no mercado de janeiro.

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, cobriu David Carmo de elogios por altura do jogo com o Braga na Pedreira, numa partida em que o defesa até não jogou por estar castigado, mas, ao que apurou OJOGO, essa vénia pública teve um episódio anterior. Na visita do Braga a Leicester, no início de novembro, o chairman do clube inglês, Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, admitiu a António Salvador que Brendan Rodgers gostava muito de David Carmo, sinal de que o central já era um nome bem conhecido no emblema da Premier League. O facto de o Braga ter perdido por 4-0 no primeiro jogo com os "foxes" não arrefeceu o entusiasmo do treinador norte-irlandês, porque, três semanas depois, fez os tais elogios públicos. "David Carmo é jovem, alto, forte e agressivo. Tem todas as condições para jogar na Premier League; pode ser o próximo a lá chegar. Com um bocado mais de preparação, acredito que não terá dificuldades em jogar na Premier League", confessou Rodgers.

Há pouco tempo, David Carmo também foi colocado na rota do Manchester United e há três dias o jornal "Daily Mail", ainda que apenas num exercício sobre os potenciais alvos dos clubes ingleses no mercado de janeiro, incluiu o central como uma das opções que o Liverpool terá em conta se decidir reforçar a defesa.

A par de Paulinho e Ricardo Horta, o defesa de 21 anos está na lista dos principais ativos do Braga e poderá ser o próximo jogador a engordar os cofres da SAD, que vai tentar adiar para o verão a saída de elementos nucleares.