"David Carmo vai afirmar-se facilmente na Seleção e irá para um grande clube europeu"

Rolando está de saída e não poupa nos elogios ao companheiro, "um homem do melhor" e de características únicas na Seleção. Apesar de não guardar rancor a Carlos Carvalhal, que optou por dispensá-lo nesta época, o central lembra que Sporting e FC Porto foram campeões com os trintões Coates e Pepe, respetivamente.

As melhores conquistas de Rolando ao serviço do Braga ficarão para o resto da vida. Num grupo "espetacular", fez "muitos amigos" e um dos principais foi David Carmo, a grande surpresa da convocatória de Fernando Santos para os jogos de Portugal com Espanha, República Checa e Suíça, da fase de grupos da Liga das Nações.

"Dois dias antes de o selecionador revelar a lista, disse-lhe para se preparar bem porque vinha aí o próximo nível: a Seleção Nacional e um grande clube europeu. Vai afirmar-se facilmente na Seleção, porque é completamente diferente dos outros centrais: mede quase dois metros e tem velocidade. É um esquerdino atlético que tem muita qualidade na construção de jogo", assinalou.