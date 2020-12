David Carmo, um "central ao jeito de Virgil van Dijk" destacado pela UEFA

Jogador de 21 anos é descrito pela UEFA como "um central ao jeito de Virgil van Dijk"

A cumprir um período de isolamento em casa por ter acusado positivo à covid-19, David Carmo recebeu uma boa notícia que o deixou naturalmente orgulhoso e extremamente feliz.

Carmo na equipa jovem de 2020 da Liga Europa

O central de 21 anos foi escolhido pela UEFA para integrar a equipa de jovens jogadores que despontaram na Liga Europa durante o ano civil de 2020.

O jogador da equipa arsenalista, que em novembro prologou o contrato com o clube minhoto até 2025 e ficou com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (era de 20 milhões), é descrito pela UEFA como "um defesa-central ao jeito de Virgil van Dijk", internacional holandês do Liverpool, e figura na defesa com Gvardiol, do Dínamo Zagreb, Wesley Fofana, do Leicester, e Sven Botman, do Lille.

Também Darwin Nuñez, ponta de lança uruguaio do Benfica, está no onze revelação da UEFA, juntamente com os avançados Gouiri, do Nice, e Donyell Malen, do PSV Eindhoven. O guarda-redes Ivan Nevistic, do Rijeka, e os médios Florian Wirtz (Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal) e Lovro Majer (Dínamo Zagreb), completam a liste de eleitos.