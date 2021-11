David Carmo: "Tenho tudo claro na memória, como a meterem-me o pé no sítio..."

Defesa-central do Braga fala pela primeira vez da arrepiante lesão que sofreu há nove meses, num lance com Luis Díaz. E diz que o portista não fez de propósito

Sobre a lesão num lance com Luis Díaz: "Lembro-me perfeitamente do lance. Estava a tentar proteger a baliza, ele adiantou um pouco a bola e eu, numa decisão no momento, pensei que podia chegar... E podia. Tenho a certeza de que ele [Luis Díaz] não fez de propósito. No impacto, senti a minha perna contraída, agarrei-me logo a ela e quando olhei vi quase os pitões apontados para mim. Tenho tudo claro na minha memória, como a ajuda ou a meterem-me o pé no sítio... Ainda está tudo vivo aqui dentro".

Sobre o impacto da lesão: "A primeira pergunta que fiz foi se ainda jogava até ao fim da época. Os exames confirmaram a fratura e aceitei... Acreditei que podiam ser quatro meses, mas houve situações na recuperação que ninguém esperava. Tento manter-me positivo".

Sobre o momento da carreira: "No início de 2021 aconteceram coisas que não foram por acaso. Houve as expulsões, alguma falta de equilíbrio mental que estava a ganhar e que perdi, a infeção por covid-19 no Natal e consequente afastamento de jogos. Voltei em janeiro, a jogar bem, e já mais equilibrado mentalmente; surgiram as notícias de clubes interessados e depois a lesão. Aconteceu numa altura complicada, uma semana depois da especulação sobre o Liverpool. Custou e demorou a assimilar".