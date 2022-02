David Carmo: "Mesmo a festejar sentia-me um pouco de fora..."

De volta às convocatórias do Braga, um ano depois de ter sofrido uma grave lesão, David Carmo confessou que já esperava por este momento e reconheceu que passou por dificuldades no processo de recuperação.

"Estou com os meus companheiros todos os dias, mas fazer parte de uma convocatória é diferente. Sinto que estou mais com o grupo e também dá para matar saudades das brincadeiras com eles. Já me sentia mais preparado e esperava por este momento; agora sou mais um para ajudar. Quando via os meus companheiros em momentos difíceis, era difícil estar de fora, porque não os podia ajudar. E mesmo a festejar sentia-me um pouco de fora", admitiu o defesa-central, que falou também em mudanças "a nível mental" devido a uma paragem tão longa. "Agora vejo o que é mais importante", juntou.

David Carmo diz que o Braga "está bem preparado" para o jogo com o Sheriff e considera que "são duas finais" que a equipa tem pela frente. "Espero muitos sucessos e vitórias".