David Carmo lembra estreia pelo Braga e o penálti cometido frente ao FC Porto

No "Perfil Guerreiro", rubrica da NEXT, o defesa-central do Braga recordou a estreia na equipa principal dos arsenalistas, na altura comandados por Rúben Amorim. O português continua a recuperar de uma grave lesão sofrida há nove meses.

David Carmo estreou-se pelo Braga a 17 de janeiro de 2020, num jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão. Entrou na segunda parte e, aos 55 minutos, cometeu uma grande penalidade, que Tiquinho Soares desperdiçou. As memórias que o defesa-central tem desse dias: "Toda a gente se lembra e eu também. Foi junto à claque do adversário e senti logo que na I Liga é a sério, que o nível tinha aumentado muito. Mas encarei as coisas de frente. Estava feliz e agradeço aos meus colegas, porque me deram muita força depois desse penálti."

Reprimenda do guarda-redes Matheus: "Se o Matheus me deu nas orelhas? Deu muito. E ainda dá. Tem-me ajudado muito agora com a lesão, preocupa-se sempre em manter-se a par do que está a acontecer. Mas também me lembro do Paulinho, eles nunca me deixaram facilitar um bocadinho. Às vezes eu facilitava, mas só lhes tenho a agradecer."