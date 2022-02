David Carmo foi inscrito pelo Braga na UEFA e tem Sheriff na mira

David Carmo, Bernardo Fontes e Dinis Pinto são as novidades na lista enviada para a UEFA. O central até poderá ser opção no duplo embate com o Sheriff, no play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa.

O Braga inscreveu David Carmo na UEFA e confirmou, assim, que o regresso do jogador à competição está mesmo para breve, isto depois de uma paragem de um ano devido a lesão. O clube minhoto tinha que comunicar ao organismo europeu, até ao dia 2, as alterações que pretendia fazer na lista de jogadores inscritos, tendo em vista os próximos jogos na Liga Europa, e, depois de avaliado o momento do central, não hesitou em inscrevê-lo.

Nesta fase da temporada, a UEFA apenas permite que os clubes inscrevam três novos jogadores nas respetivas competições. Ora, além de David Carmo, o emblema arsenalista também registou como novas opções o guarda-redes brasileiro Bernardo Fontes, 19 anos, e o defesa-direito Dinis Pinto, 21 anos, este estreado por Carlos Carvalhal na deslocação a Arouca, em dezembro.

No sentido inverso, as inscrições de Raul Silva, Chiquinho, Piazon, Galeno e Mario González foram anuladas, isto depois das movimentações no mercado de inverno. Todos eles já saíram do Minho, à exceção de Piazon, que treina à parte. A inscrição de Fábio Martins também só agora foi anulada, visto que o jogador ainda tinha sido utilizado no primeiro compromisso europeu antes de ser transferido para os Emirados Árabes Unidos.

O avançado Luís Asué, da equipa de sub-23, também foi inscrito, mas como elemento da formação. Ao todo, entre jogadores do plantel principal e dos escalões mais abaixo, Carlos Carvalhal conta com 45 opções.

O dado mais relevante é mesmo a disponibilidade de David Carmo. Há quase um ano, o central fraturou o tornozelo direito e, depois de uma recuperação demorada, com um retrocesso pelo meio, voltou aos treinos normais há cerca de duas semanas, tendo depois disso participado num jogo da equipa de sub-23, frente ao Rio Ave.

Caso não haja qualquer contratempo, a estrutura do futebol bracarense prevê que o defesa-central possa ser chamado para o jogo com o Paços de Ferreira, na Pedreira, na próxima semana, a contar para a 22ª jornada da Liga. E se a resposta for positiva em termos físicos, David Carmo até poderá ser incluído na convocatória para o jogo com o Sheriff, na Moldávia, marcado para o dia 17.