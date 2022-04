David Carmo encanta Klopp e a Premier League: vários clubes sondam o Braga

Central tem sido observado e está no radar de vários clubes ingleses, entre eles o Liverpool, que já o tentara contratar em 2021. A venda de David Carmo no verão é um cenário muito provável, dado que o Braga tem sido sondado por vários clubes da Premier League. Foi observado no jogo com o FC Porto e em Glasgow, com o Rangers.

A poucas semanas do fecho do campeonato, David Carmo coleciona pretendentes na Premier League e, entre os clubes que seguem atentamente a carreira do central, encontra-se o Liverpool, por recomendação de Jurgen Klopp.

Sabe O JOGO que a SAD do Braga tem sido abordada por vários clubes ingleses, que querem perceber as condições para uma eventual transferência no mercado de verão. António Salvador tem direcionado os emblemas interessados para a cláusula de rescisão, que é de 40 milhões de euros, colocada na altura da última renovação de contrato (vínculo até junho de 2025).

Não é de agora que David Carmo tem amplo mercado, mas a forma como voltou aos relvados depois de uma longa paragem fez aguçar o apetite de clubes endinheirados, muitos deles ingleses, embora o defesa também não passe ao lado de olheiros espanhóis e italianos.

E a estratégia adotada pela administração bracarense vai no sentido de conduzir o negócio rumo aos clubes que têm condições financeiras superiores.

Anteontem, por exemplo, frente ao FC Porto, David Carmo foi observado por clubes da Premier League, da mesma forma que o seu empresário já tinha levado representantes ingleses a Glasgow, para acompanharem o jogo com o Rangers, no qual se estreou a marcar pelos minhotos.

Recorde-se que o Liverpool tentou contratar David Carmo em janeiro de 2021, antes da lesão do jogador, num contrato que contemplava o pagamento de quatro milhões de euros pelo empréstimo de meia época e que tinha depois uma cláusula de compra do passe por 20 milhões.

Na altura, o Braga rejeitou a oferta, feita no último dia de mercado, mas o clube inglês não apagou o nome do central dos seus ficheiros, tanto assim que nas últimas semanas voltou a questionar os arsenalistas sobre as condições de um possível negócio.

Só duas derrotas após o regresso

David Carmo regressou aos relvados a 20 de fevereiro, após quase um ano de paragem, e depois disso o Braga apenas perdeu duas vezes: com o Rangers, na Escócia, e com o Gil Vicente, na Pedreira. Em 14 jogos com o central em campo, sempre como titular, o registo é de oito vitórias, quatro empates e as tais duas derrotas.

Nesse período, destaque para os triunfos nos jogos com FC Porto, Benfica, Rangers, Mónaco e Sheriff, todos em casa. Anteontem, com os portistas, Carmo não foi driblado e atingiu os 82 por cento de precisão de passe.