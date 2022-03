David Carmo e a eliminação do Mónaco: "Jogámos sempre para ganhar"

David Carmo nas alturas com Badiashile, do Mónaco

Declarações de David Carmo, central do Braga, após o empate a um no Estádio Luís II, casa do Mónaco, que consagrou a passagem minhota aos quartos de final da Liga Europa

Esperava sofrer mais? "Esperávamos tudo. Esperávamos sofrer e estávamos preparados para tudo. Tinhamos consciência que estávamos em vantagem, mas jogámos sempre para ganhar."

Onze do Mónaco assustou? "Estávamos preparados para tudo para qualquer cenário, somos uma equipa e juntos."

Regresso e equipa com poucos golos sofridos: "Não sinto que sou, não estou lá sozinho a defender, tenho os meus colegas, é um trabalho que vem desde o início, é importante não sofrer golos. Passámos uma fase em que sofremos mais golos; estamos agora numa boa fase. Não terei feito muito a diferença."

Ilusões na competição: "Primeiro temos campeonato, domingo contra o Portimonense. É o que interessa."