David Carmo após eliminação: "Esta experiência faz-nos crescer"

Declarações do defesa-central do Braga David Carmo à SIC Notícias após a derrota por 3-1 em casa do Rangers. Os bracarenses despediram-se da Liga Europa.

Análise ao jogo: "Sabíamos que ia ser difícil. Eles conseguiram marcar no início do jogo, ajudou-os muito, assim como o ambiente, mas fizemos aquilo que temos obrigação: dar tudo em campo até ao último minuto. Saímos daqui de cabeça levantada."



Orgulhoso da equipa: "Somos um grupo muito forte. Dizem que somos uma equipa jovem, mas esta experiência faz-nos crescer. Estamos muito orgulhosos."