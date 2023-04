Da oportunidade americana à tentação Benfica: "Acho que Ricardo Horta merecia sair"

"Acho que merecia sair, apesar de estar num grande clube. Não vou dizer que lhe falta esse passo, porque também luta por títulos em Braga", diz Pedro Santos a O JOGO

Pedro Santos, antigo companheiro do agora capitão do Braga, já viu Ricardo Horta perto da MLS e do Benfica, na última época. Mas não tem dúvidas que o foco do extremo é sempre igual.

"Ele não tem nada a provar, leva quatro ou cinco épocas seguidas de grande nível. Já teve oportunidade de sair e não quis, como aconteceu há dois anos para os Estados Unidos. Gostava que ele se tivesse testado aqui, ia render! Agora, teve a situação com o Benfica. A oportunidade não surgiu, mas ele continua bem, a dar tudo pelo Braga", explica.

"Acho que merecia sair, apesar de estar num grande clube. Não vou dizer que lhe falta esse passo, porque também luta por títulos em Braga. Havendo propostas melhores, isso afeta sempre, mas ele tem sabido não ir abaixo", conclui.