O dérbi minhoto Braga-Vitória, na quarta jornada da Liga Bwin, acabou sem golos

O dérbi minhoto entre o Braga e o Vitória de Guimarães, na quarta jornada da Liga Bwin, terminou sem golos. Mas com algumas críticas, do lado bracarense.

"Grande ambiente e boa exibição do SC Braga, equipa que lutou sempre pelos 3 pontos. Porém, fica a questão: para que serve o VAR? É que, em dois lances em que o SC Braga ficava em superioridade (Fábio Martins e Al Musrati), o árbitro nem sequer esperou e decidiu.. mal. Exige-se critério", pode ler-se no Twitter do diretor de comunicação do Braga, Alexandre Carvalho.

O jogo, recorde-se, foi arbitrado por Nuno Almeida, que contou com os assistentes André Campos e Pedro Felisberto. No VAR esteve Bruno Esteves.