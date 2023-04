Cresce o amor ao título: "Mais cedo ou mais tarde, o Braga vai ser campeão"

Cidade responde à galvanizante demonstração de ambição da equipa. Caldas e Barroso doseiam apetite: contenção que não inibe sensação de inevitabilidade; Figuras marcantes da história do clube encontraram-se no emblemático Café Vianna, onde se cozinhou a fundação do clube e onde confluem hoje sonhos de tantos adeptos bracarenses.

São vitórias robustas e musculadas, são tropeções do Benfica e sinais de um FC Porto pouco efusivo no seu jogo. São seis pontos que separam a equipa do topo, dois, então, do acesso direto à Champions. Inflama-se a paixão a reboque de firme perseguição e fervem as pistas de um Braga campeão na batuta de António Salvador.

Abrem-se as portas para a glória, apressa-se a colocação das escadas para o céu. São múltiplos estímulos graciosos que invadem a cidade, contagiam o adepto comum e espalham a febre. Chamam-lhe febre ardente, delírio ou epifania. Já não vale mais a pergunta "és de Braga?", que tem abrigo histórico no Arco da Porta Nova, bem aberto, nunca fechado, hoje mais do que nunca a semear ilusões entre bracarenses, os convictos de toda a vida e os mais recém-enamorados por um élan guerreiro e vencedor, premiado nos últimos anos com duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga.