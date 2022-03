Cotações de Ricardo Horta, Vitinha e Roger disparam

Capitão está avaliado em 20 milhões de euros e o ponta-de-lança vale o triplo (seis milhões).

Três jogadores do Braga viram a sua cotação disparar nos últimos dias. O "Transfermarkt", site especializado em questões de mercado, atualizou os valores atribuídos a Ricardo Horta, Vitinha e Roger, todos eles revistos em alta devido ao rendimento do trio ao longo dos últimos meses.

Ricardo Horta, melhor marcador do Braga, com 19 golos, está agora avaliado em 20 milhões de euros, uma subida de três milhões em relação à cotação anterior, feita em dezembro de 2021. Cada vez mais influente no rendimento da equipa arsenalista, o capitão está a três golos de igualar Mário Laranjo como máximo goleador da história do clube.

Já o valor atribuído a Vitinha triplicou, tendo passado de uma avaliação de dois para seis milhões de euros. O ponta-de-lança soma 12 golos esta época e tem sido, quase sempre, a primeira escolha de Carlos Carvalhal para o eixo do ataque.

Apesar de estar lesionado e de não jogar mais esta época, o extremo Roger, 16 anos, também foi alvo de reavaliação por parte do "Transfermarkt", valendo agora quatro milhões de euros, mais dois do que a anterior projeção, feita igualmente em dezembro de 2021.