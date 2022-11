Cotação de Vitinha dispara e no plantel do Braga só há um mais valioso

Vitinha é um dos principais ativos do Braga

Ponta-de-lança teve subida de 87,5 por cento no Transfermarkt, ficando a ser o segundo mais valioso do plantel, atrás de Ricardo Horta.

A atualização dos valores de mercado dos jogadores da Liga Bwin no Transfermarkt resultou numa nova ordem financeira no plantel do Braga.

Se Ricardo Horta manteve a cotação nos 20 milhões de euros, continuando a ser o jogador mais valioso do grupo, para Vitinha ficou reservada a maior subida.