Contratado neste mercado, Tiago Esgaio é cedido pelo Braga mas continua na I Liga

Lateral-direito será cedido ao Arouca até final da temporada.

Tiago Esgaio, que chegou ao Braga neste mercado de transferências proveniente do Belenenses, vai ser emprestado ao Arouca até final da temporada, sabe O JOGO.

O lateral-direito, irmão de Ricardo Esgaio, perdeu espaço com a chegada de Yan Couto, cedido pelo Manchester City aos arsenalistas, bem como com a titularidade de Fabiano Souza, e prosseguirá assim a temporada no Arouca.

O acordo para o empréstimo até final da época está acertado e será oficializado ao fim da tarde desta quarta-feira.