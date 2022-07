Contratação de peso para Artur Jorge: Simon Banza vai reforçar o Braga

SAD arsenalista já tem acordo com o Lens, detentor do passe do goleador, e a mudança para o Minho é a título definitivo. Ponta-de-lança marcou 17 golos no Famalicão.

O Braga fechou a contratação de Simon Banza, ponta-de-lança francês que se destacou na última temporada no Famalicão, com 17 golos apontados.

Depois de Víctor Gómez e Niakaté, está assegurado o terceiro reforço do Braga. Simon Banza junta-se a Abel Ruiz, Vitinha, Mario González e Dinis Rodrigues nas opções para o eixo ofensivo da equipa.

A SAD arsenalista já chegou a acordo com o Lens, de França, que era o detentor do passe (contrato era válido até junho de 2023), num negócio que contempla a mudança do jogador a título definitivo para os bracarenses.

O JOGO sabe que o avançado chega ao emblema minhoto com um contrato válido por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, juntando-se ao estágio do Algarve na noite desta terça-feira.

O interesse do Braga em Banza, 25 anos, virou notícia logo depois do fecho do campeonato e, depois de o negócio ter entrado aparentemente num impasse, nos últimos dias foi conseguido um acordo entre as partes. O jogador já está a tratar de questões burocráticas relacionadas com a mudança para Braga, como a realização de exames médicos, e depois de concluída essa etapa será anunciado como reforço para a equipa de Artur Jorge.

Recorde-se que o Famalicão tinha a opção de comprar o passe do goleador depois de uma época de empréstimo, a troco de cinco milhões de euros, mas optou por não acionar a cláusula. Esse valor ficou como referência para a contratação do jogador francês, embora careça ainda de confirmação. Nas últimas semanas, o interesse do Sporting no goleador também tinha sido noticiado, embora sem desenvolvimentos significativos.

Dependendo da conclusão dos trâmites legais inerentes à transferência, está em aberto ainda a integração de Banza no estágio que o Braga está a realizar no Algarve, que só termina no dia 23.

Um ataque explosivo

Quando a contratação de Banza passar a oficial, Artur Jorge vai ficar com um ataque de luxo. Se Dinis Rodrigues, 16 anos, está em processo de evolução, o treinador conta ainda com Vitinha (14 golos na última época), Abel Ruiz (cinco remates certeiros) e também Mario González (11 golos, sete deles no Tenerife).

