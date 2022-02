Contrariedade no Braga: Gorby vai parar quatro a seis semanas

Redação com Lusa

O médio francês Gorby vai parar entre quatro a seis semanas por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, informou esta segunda-feira o Braga, quarto classificado da I Liga.

Segundo o boletim clínico dos minhotos, Gorby sofreu uma entorse alta do tornozelo esquerdo, com lesão da sindesmose, com um tempo estimado de paragem entre quatro a seis semanas.

O jovem, de 19 anos, já foi chamado por cinco vezes por Carlos Carvalhal à equipa principal, tendo marcado um golo, o da vitória dos bracarenses em Alvalade, diante do Sporting, na 19.ª jornada, por 3-2, aos 90+7 minutos.