Consumada a entrada da Qatar Sports Investments na SAD do Braga

A SAD do Braga confirmou esta terça-feira num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a consumação da compra pela Qatar Sports Investments (QSI) de 21,67 por cento das suas ações.

A 10 de outubro foi noticiada a entrada da QSI, que detém o PSG, subsidiária do Qatar Investment Authority, o fundo soberano estatal do Catar, na SAD bracarense através da compra das ações da Olivedesportos, num total de 21,67% do capital social da sociedade anónima minhota.

Foi então referido que a conclusão da compra das ações pela QSI ocorreria "nos próximos meses sujeita a determinadas condições".

Esta terça-feira, informou que as condições da transferência de propriedade das ações da Olivedesportos para a QSI foram satisfeitas e, consequentemente, a 9 de dezembro último foram consumadas.

Desde essa data, a QSI passa a deter diretamente 21,67 por cento dos direitos de votos na SAD bracarense.

"Mais se esclarece que, conforme informação prestada pela Qatar Sports Investments, os direitos de voto acima referidos continuam a ser também imputáveis ao Estado do Qatar, enquanto entidade com poder de controle da Qatar Sports Investments, nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 20.º do CVM [Código dos Valores Mobiliários]", lê-se.

A QSI tornou-se no segundo maior acionista da SAD arsenalista, só atrás do próprio clube, que detém 36,98 por cento. O terceiro maior investidor é o fundo Sundown Investments Limited, com 17,04 por cento, estando 24,31 por cento das ações distribuídas por diversos pequenos acionistas.