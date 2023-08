"Conseguimos dar sempre uma resposta muito forte, demonstrando o caráter que esta equipa tem"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo por 4-2 em Chaves, na segunda jornada do campeonato

Análise: "Vínhamos cá com um objetivo e um propósito muito claro: ganhar o jogo. Era muito importante para nós. Era um jogo acrescido dessa exigência para ganhar no campeonato, que não tínhamos feito até então. Era importante ter o conforto de voltar às vitórias. Tivemos uma primeira parte em que estivemos bastante confortáveis no jogo, tivemos alguma ineficácia nas oportunidades que criámos e isso levou-nos para um momento do jogo que não gosto muito e que a equipa não gosta muito, ter a reação do adversário, termos de saber sofrer e tivemos essa capacidade. Conseguimos mesmo estando por baixo dar sempre uma resposta muito forte, demonstrando o caráter que esta equipa tem. Foi uma vitória merecida mas também sofrida, exigiu trabalho do primeiro ao último minuto."

Golos sofridos, é preciso melhorar no aspeto defensivo? "É. Para podermos ganhar temos de não sofrer ou sofrer menos, mas devemos e temos de melhorar nesse aspeto. A verdade é que temos uma bola parada e um segundo golo de um cruzamento para a área, dois lances em que não podemos permitir que o adversário possa ser superior a nós."

Luta pela fase de grupos da Liga dos Campeões: "Tínhamos para este mês como objetivo podermos estar nesta discussão de entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, vamos ter estes dois jogos para definir isso mesmo, é um dos objetivos imediatos, o da Liga é mais a longo prazo. Foi bom ganhar para poder crescer animicamente, sentir-nos confortáveis enquanto equipa. Vamos procurar corresponder e estar capazes de lutar por um objetivo tremendo do Braga."