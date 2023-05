Compra definitiva de Bruma ao Fenerbahçe está na agenda do Braga

Rendimento do extremo leva a SAD a estudar um plano de compra e o Fenerbahçe até está recetivo a ouvir a proposta.

Bruma está muito feliz em Braga e no clube há também uma satisfação plena com o contributo que o extremo de 28 anos veio dar à época dos guerreiros, ao ponto de estar a ser equacionada uma compra em definitivo.

A grande exibição do extremo frente ao Benfica, um solitário nos desequilíbrios, escancarou a utilidade do atacante cedido pelo Fenerbahçe no mercado de janeiro, utilizado por Artur Jorge em 17 jogos e titular indiscutível na Liga nas últimas nove rondas, desde a derrota do Braga em Guimarães.