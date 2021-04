Como encara Abel Ruiz o rótulo de jogador mais caro da história do Braga

Abel Ruiz, avançado do Braga

Declarações do avançado espanhol em entrevista ao jornal "Marca".

Abel Ruiz chegou ao Braga, oriundo do Barcelona, no mercado de inverno da passada temporada e mostra-se encantado no clube minhoto. O avançado destaca, em entrevista ao jornal espanhol "Marca", a forma como foi recebido.

"Trataram-me muito bem desde que cheguei e isso fez com que a adaptação fosse muito mais fácil. Tanto as pessoas do clube como os adeptos deram-me muito carinho e estou muito agradecido. Já levo um ano aqui e estou contente pela decisão que tomei. Há muito nível aqui", referiu.

Com a transferência de Paulinho para o Sporting, Abel Ruiz ganhou mais espaço. "É um grande jogador e com o qual não só aprendi muito, como também me dava muito bem. Trabalhei sempre para desfrutar dos minutos que tenho agora. O meu objetivo é ajudar a equipa em tudo o que puder", comentou, indiferente ao estatuto de jogador mais caro do Braga.

"O Braga apostou forte em mim e eu quis vir sabendo isso. Vou para o campo para desfrutar e sem pensar em mais nada. É o que gosto de fazer e o que tento fazer no campo. Recebi muito carinho dos adeptos e isso ajuda muito", garantiu, referindo como objetivo o apuramento para a Champions e a conquista da Taça de Portugal, numa final com o Benfica, no próximo mês de maio.