"Com toda a sinceridade, alguém esperava que nos intrometêssemos na luta pelo título?"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, com início às 20h30 de domingo.

Jogo com o Gil Vicente e o quarto lugar: "Nesta altura, interessa-nos mais o Gil Vicente do que a classificação. Dava o título de treinador do ano ao Ricardo Soares, que está a fazer um trabalho extraordinário no Gil. Olhei para os resultados deles nesta época e só encontrei uma derrota com o Sporting e outra com o Braga. É uma equipa boa, com qualidade, e que joga bem. Por isso, vai encontrar um Braga que vai jogar bem, muito concentrado no jogo, a aproveitar as deficiências do adversário. Mas o Gil Vicente não permite grandes oportunidades aos adversários. É uma equipa muito compacta. Temos que ser muitos eficazes para fazermos golos, sendo também seguros defensivamente. Vai ser um jogo muito bom entre duas equipas que querem ganhar. Temos a convicção de que vamos conseguir os três pontos, tendo muito respeito pelo Gil Vicente".

O conhecimento dos gilistas sobre o Braga: "Vai ser um jogo mais difícil do que foi contra o Mónaco. É uma equipa muito coesa e compacta. O Benfica e o FC Porto tiveram pouquíssimas oportunidades contra o Gil. Vamos fazer tudo para desmembrar a organização defensiva deles. Vamos para o jogo com grande ambição e contamos com o apoio massivo dos adeptos. Temos muitos jovens a saltar etapas, que ainda há bem pouco tempo jogavam na Liga 3 e, por isso, os erros aconteçam. É por isso que pedimos o apoio dos adeptos. Queremos fazer uma nova noite à Braga".

Havia condições para lutar pelo título? "Com toda a sinceridade, alguém esperava este ano que nos intrometêssemos na luta pelo título? Estavam reunidas as condições para isso, alguma equipa aposta em 12 jogadores jovens que jogavam ao nível na III Liga para lutar pelo título? Achavam que o Braga teria condições de lutar pelo título este ano? Uma pessoa de bom senso dirá que não. Ter as expectativas no sítio é dizer que o Braga tem condições para ir o mais longe possível nas competições e, nesta altura, estamos e bem no quarto lugar. Temos que ser melhores do que o Gil Vicente para nos mantermos no quarto lugar e até nos aproximarmos do terceiro. Não queremos enganar ninguém".

Visita indesejável no intervalo dos oitavos de final da Liga Europa? "Vou responder no fim do jogo se será ou não. Estamos muito determinados em ganhar. Todos querem dar um passo em frente e de ir a jogo. O que eu quero é que a equipa esteja no seu melhor".

Ricardo Soares: "O Gil Vicente tem bons processos. Conheço o Ricardo desde os distritais. Foi meu jogador no Vizela. E eu previa que iria dar bom treinador. Cheguei a ver equipas dele, sempre muito compactas e sólidas defensivamente. Conseguiu, com tempo, fazer um "upgrade" no seu jogo, tornando as suas equipas mais vistosas, com bom recorte técnico. Faz parte da evolução de um treinador".

Os golos dos avançados: "São aqueles que estão mais perto da baliza e por isso é importante que façam golos. O Abel Ruiz jogou de início contra o Mónaco não só pela capacidade que tem para se desmarcar como também pela capacidade quem tem para fechar a zona central. Movimenta-se muito bem entre linhas e ligar o jogo. Já o Vitinha ataca mais a profundidade, é o avançado adequado quando é preciso abrir defesas. Tenho que olhar para os jogos e ver quem deve jogar, sabendo que temos dois avançados com características completamente diferentes".

Braga é a equipa com mais ataques, remates, assistências, duelos, passes, cruzamentos e recuperações na Liga Europa: "Sabia éramos a equipa com mais ataques e a que recuperava mais bolas antes do jogo com Mónaco. Afinal, subimos noutros aspetos. Acho que agora podemos falar mais do copo meio cheio, há coisas muito positivas. Estamos por exemplo no 17.º jogo sem sofrer golos, quando na época passada o nosso máximo foram 16. Já melhorámos esse registo. Nos últimos cinco jogos só sofremos um golo. Estamos a melhorar a equipa, conseguindo dados de excelência na Liga Europa. Somos melhores em diferentes registos, isso é bom para o presente e para o futuro. Estamos, porém, com os pés bem assentes, sabendo que temos três jogos muito difíceis pela frente, diante do Gil Vicente, Mónaco e Portimonense".