Com a cotação em queda livre, Diego Lainez vê uma luz na Taça de Portugal

Mexicano tem reduzida utilização, tarda em afirmar-se e encara o jogo com o Moreirense como possibilidade para convencer Artur Jorge. Dos seis reforços contratados pelo Braga, só Serdar Saatçi está atrás de Diego Lainez em utilização (o turco ainda não se estreou, de resto). Mexicano tem talento, mas continua com dificuldades para o expor.

A contratação de Diego Lainez, por empréstimo do Bétis, gerou uma onda de entusiasmo nos adeptos do Braga, mas volvidos pouco mais do que três meses o extremo ainda não se fixou no onze de Artur Jorge. Aliás, dos seis reforços contratados para esta temporada, o internacional mexicano está no fundo da lista em termos de utilização, apenas batido pelo turco Serdar Saatçi, este ainda por estrear.

Neste contexto, Lainez olha para o duelo de amanhã com o Moreirense, para a Taça de Portugal, como uma janela de oportunidade para mostrar argumentos e tentar fazer da prova uma rampa de lançamento para o onze bracarense, isto quando se especula sobre a presença do jogador de 22 anos na lista final do México tendo em vista a participação no Mundial do Catar (na segunda-feira, o selecionador Tata Martino fechará a convocatória).