CM: Braga volta a ser alvo de buscas no âmbito do processo Fora de Jogo

Primeiras buscas ocorreram há mais de um ano.

Autoridade Tributária, Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre estão esta quarta-feira a realizar novas buscas nas instalações do Braga, no âmbito do processo Fora de Jogo, que visa os negócios do futebol, informa o Correio da Manhã. "Braga, dirigentes e advogados voltam a ser visitados pelas autoridades", diz o CM.

De recordar que as primeiras buscas ocorreram há mais de um ano. Ainda de acordo com as mesmas informações, podem "estar em causa fraudes de quase duzentos milhões de euros".

Segundo o Correio da Manhã, outros clubes, empresários e escritórios de advogados estão ou serão alvo das novas buscas. O escritório do empresário Bruno Macedo, com forte ligação a Benfica e FC Porto, por exemplo, é um deles. Em causa, alegados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.