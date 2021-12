Clube da Premier League quer Francisco Moura, avança imprensa inglesa

O esquerdino do Braga estará no radar do Brentford, que esta temporada subiu ao mais alto patamar do futebol inglês

O Brentford avançou nos contatos com o Braga com vista à contratação de Francisco Moura, já em janeiro. A notícia é avançada esta segunda-feira, com o jornal The Sun a adiantar que o clube inglês esteve este domingo, no Dragão, a assistir ao FC Porto-Braga, da 14ª jornada da Liga Bwin. As observações, garante o mesmo jornal, continuarão esta quinta-feira, quando a formação minhota enfrentar o Boavista na Taça da Liga.

O The Sun refere que o Brentford está disposto a ultrapassar o valor pago, no verão, para contratar Kristoffer Ajer, ao Celtic, por 16 milhões de euros.