Clube da Bundesliga com interesse em Roger

Após Newcastle, PSV e Atlético de Madrid, clube da Bundesliga tenta acesso ao jogador de 17 anos

Responsável na última época por um oitavo lugar do Wolsfburgo na Bundesliga, Nico Kovac gostava de ter Roger por perto no elenco alemão, tendo dado aval a contactos exploratórios e uma negociação pelo luso-guineense.

O jovem prodígio, de 17 anos, que despontou com Carlos Carvalhal mas não encontrou oportunidades para brilhar com Artur Jorge, passando a última temporada, quase em regime de exclusividade, com a equipa B, continua a motivar aproximações de alguns clubes importantes da Europa, atendendo que Roger está sinalizado, pela idade, entre as maiores promessas no velho continente.

Newcastle, Atlético Madrid e PSV foram emblemas que já se interessaram pelo atleta, mas nunca lograram convencer António Salvador, que deposita esperanças numa grande operação. O Wolfsburgo já conhece este histórico e tentara abrir conversas em duas variáveis, procurando conhecer números de uma transferência, mas também de um empréstimo com opção de compra.

Nico Kovac tem Roger em mente como um jogador de potencial imprevisível e capaz de oferecer ótima resposta a um jogo de profundidade.