Ciclo de Al Musrati no Braga perto do fim: médio de novo no radar do Benfica

Líbio desperta interesse junto de vários clubes estrangeiros e o emblema encarnado também se posiciona para atacar o jogador.

O ciclo de Al Musrati no Braga está a chegar ao fim. Depois de duas épocas em grande nível, a SAD bracarense já está a par do interesse de vários clubes estrangeiros no médio e na lista de pretendentes surge também o Benfica. Trata-se de um desejo antigo do emblema encarnado, que, face à contratação do alemão Roger Schmidt, prepara-se para remodelar o plantel.

Ao longo desta época, Al Musrati foi, provavelmente, o jogador do Braga mais vezes observado e a campanha da equipa na Liga Europa, tendo chegado aos quartos-de-final, também ajudou a colocar o líbio no centro das atenções.

Atendendo a que a SAD necessita de vender ativos todas as épocas, a valorização do médio e o interesse que desperta em vários clubes faz com que António Salvador considere que esta é uma boa altura para negociar a saída do jogador. No último mercado de verão, o Benfica esteve a um pequeno passo de contratar o camisola 8 e, como já confirmou o presidente arsenalista, houve conversas entre as partes. O negócio que na altura estava a ser concebido apontava para um valor a rondar os 15 milhões de euros.

Apesar de a transferência não se ter concretizado, o Benfica continuou a seguir com atenção o percurso de Al Musrati e, nesse sentido, já voltou a demonstrar interesse na sua contratação. Resta saber se o emblema encarnado terá argumentos financeiros para fazer frente à concorrência do estrangeiro.

Convém ainda sublinhar que em janeiro, numa altura em que Palhinha esteve quase a sair para o estrangeiro, o Sporting também se posicionou para contratar Al Musrati e chegou mesmo a avançar com o processo. Depois, o médio português acabou por permanecer em Alvalade e a SAD leonina desistiu, aparentemente, do plano.