Chiquinho: "Jogar num clube destes é o sonho que temos desde criança"

Chiquinho com a camisola do Braga

As primeiras palavras do reforço do Braga, por empréstimo do Benfica.

O médio ofensivo Chiquinho é reforço do Braga por empréstimo do Benfica, e não escondeu a satisfação com o novo passo na carreira.

"Estou extremamente feliz. Agradeço ao presidente António Salvador e ao mister Carlos Carvalhal pela oportunidade de representar um clube desta dimensão", afirmou o jogador aos meios oficiais do clube. "Tenho a certeza que fiz a escolha certa. Jogar num clube destes é o sonho que temos desde criança", disse ainda.

O jogador de 26 anos ainda não tinha qualquer minuto efetuado pelas águias esta temporada, depois de 65 jogos e sete golos nas duas últimas épocas pelos encarnados. Chiquinho chega a Braga por empréstimo do Benfica, sem opção de compra.