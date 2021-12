Chiquinho: "Estou bem e sem sintomas. 2022 vai ser um grande ano"

Chiquinho, médio do Braga, está infetado pelo novo coronavírus

Jogador do Braga tem cumprido quarentena, após testar positivo, e será uma das ausências em Arouca

Em isolamento profilático, desde domingo passado (26 de dezembro), devido a uma infeção pelo coronavírus, Chiquinho, centrocampista do Braga, garantiu que está assintomático e expressou confiança no futuro desportivo no próximo ano.

"O bicho apanhou-nos desta vez mas não se vai sair a rir. Estamos bem e sem sintomas. Protejam-se e protejam os vossos! 2022 vai ser um grande ano", escreveu o jogador, no Instagram, acompanhando uma fotografia com a companheira.

Chiquinho, a par de Ricardo Horta, testou positivo à covid-19 na bateria de testes realizada ao plantel principal Braga, no passado domingo, após o período de Natal, pelo que os dois serão ausências na deslocação ao reduto do Arouca.

O Braga defronta, na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, a equipa arouquense, orientada por Armando Evangelista, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.