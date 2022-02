Chiquinho devolvido pelo Braga ao Benfica e à espera de colocação

Chiquinho não foi feliz no Braga

Médio não se impôs no emblema arsenalista e já não participou no treino desta terça-feira. Empréstimo a um clube estrangeiro é o cenário que está a ser trabalhado.

O Braga devolveu Chiquinho ao Benfica e, em conjunto com o clube encarnado, está a ser encontrada uma solução para o médio prosseguir a carreira até ao fim da época. O médio já não participou no treino do plantel arsenalista nesta terça-feira.

O contrato de empréstimo de Chiquinho ao Braga é válido até ao fim da temporada, pelo que o jogador não pode ser incluído no plantel de Nélson Veríssimo. Ser emprestado a um clube de um país em que a janela de transferências permaneça aberta é o cenário que está a ser trabalhado por Benfica e Braga.