Chiquinho com vida difícil no Braga: "Aqui não deixamos cair ninguém"

Médio foi assobiado na partida com o Belenenses. Está no Minho cedido pelo Benfica.

Emprestado pelo Benfica, Chiquinho tarda em cair no goto dos adeptos do Braga. Os assobios fizeram-se sentir mal o "speaker" do estádio anunciou a substituição do capitão Ricardo Horta pelo médio-ofensivo, frente ao Belenenses, e a contestação subiu de tom quando este, já a terminar o jogo, desperdiçou um golo aparentemente fácil.

No final do encontro, Carlos Carvalhal saiu em defesa do jogador. "Aqui não deixamos cair ninguém. A minha função é puxar os jogadores pela gola. Está a passar um momento menos positivo e cumpre-nos ajudar o Chiquinho nesta fase", comentou.

Chiquinho, 26 anos, participou em 15 jogos do Braga esta época, apenas cinco na condição de titular.