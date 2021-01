Chegou a Braga uma proposta por Bruno Viana: SAD disposta a negociar

Lázio cobiça há muito o central Bruno Viana e propõe um empréstimo com opção de compra de cerca de sete milhões de euros.

A continuidade de Bruno Viana no Braga será uma incógnita até segunda-feira, dia em que encerra o mercado em Itália. Depois de ter contratado Mateo Musacchio (ex-Milan), a Lázio pretende reforçar-se com outro central e aposta em Bruno Viana, sinalizado há muito pelos romanos.

A sociedade desportiva do Braga resistiu a várias investidas dos italianos nos últimos anos, mas agora está disposta a negociar, depois de a Lázio ter proposto a cedência do brasileiro por empréstimo, até ao final da época, com opção de compra a rondar sete milhões de euros.

Conforme já reportou a Imprensa em Itália, os minhotos pretendem que essa opção se fixe nos dez milhões e, nessa medida, adivinha-se um interessante braço de ferro nos próximos dias, sabendo-se que as conversações entre os clubes estão a ser mediadas pelo agente Federico Pastorello, filho de Giambattista Pastorello, ex-proprietário do Verona (1997 a 2006) e ex-diretor-geral do Parma (1989 a 1997) e que mantém relações privilegiadas com a Lázio. Curiosamente, ou talvez não, Viana perdeu a titularidade na final four da Taça da Liga. O jogador de 25 anos desapareceu da equipa logo após a derrota sofrida em Paços de Ferreira, para a Liga, mas semelhante opção não deixou de causar surpresa, atendendo a que se trata do central com mais minutos somados (1802) entre os bracarenses.

A cumprir a quarta época consecutiva ao serviço dos arsenalistas, Viana conquistou rapidamente a confiança de Carlos Carvalhal, alternando na habitual defesa a três dos bracarenses entre o eixo e a direita, e só mesmo um bom negócio poderá precipitar a saída do clube, que, em 2018, investiu três milhões de euros na compra da totalidade do passe do jogador ao Olympiacos.

De volta à equipa frente ao Gil Vicente, integrado no grupo dos jogadores "menos utilizados", como caraterizou Carvalhal, o defesa completou o jogo 150 pelo Braga, dando o lugar a Tormena ao intervalo, e esse poderá ter sido mesmo o último se não defrontar amanhã o Santa Clara, para a Taça de Portugal.