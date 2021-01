Centenário do Braga cheio de vigor: "Cada vez mais próximo de vencer o campeonato"

Por entre êxitos acumulados nas taças ou no futebol feminino, andar na frente do campeonato deixou de ser uma casualidade para o Braga. Domingos Paciência acha que o grande momento está próximo.

Concebido por um grupo de jovens frequentadores do histórico "Café Vianna" (e registado no Governo Civil a 19 de janeiro de 1921), o Braga completa esta terça-feira 100 anos insuflado de ambição como um jovem, com os olhos postos num futuro dourado.

Quem dirige o clube, não deixa de honrar quem muito fez por ele, especialmente nos períodos mais críticos, mas o tempo agora é de êxitos, troféus, recordes batidos e de presenças assíduas nas competições europeias, sendo o presidente António Salvador a mola impulsionadora desta nova era, marcada pela conquista de três taças (posteriores à de 1966), pela construção da Cidade Desportiva, por transferência de milhões ou pelas conquistas do futebol feminino e do futebol de praia, entre outros êxitos. O mesmo Braga que dominou o atletismo feminino entre 1986 e 1993 passou a carregar ainda mais na ambição e, por direito próprio, habituou-se a lutar pela conquista do campeonato desde 2009/10, quando terminou a prova em segundo lugar.