Celta de Vigo na apresentação do Braga aos sócios

O calendário de jogos da pré-época está definido e obedece a um nível de dificuldade progressivo.

O Celta de Vigo, de Espanha, é o adversário escolhido pelo Braga para a apresentação do novo plantel aos sócios, num jogo marcado para o dia 29 de julho, na Pedreira, em horário ainda por definir.

O calendário de jogos da pré-época está definido e obedece a um nível de dificuldade progressivo. Ao longo do mês de julho, a equipa bracarense vai defrontar a Oliveirense (dia 6), Vizela (dia 9) e Arouca (dia 12) no Complexo Desportivo de Fão, à porta fechada.

Segue-se um estágio no Algarve, na zona de Portimão, com jogos já acertados com o Middlesbrough, de Inglaterra (dia 15), Nice, de França (dia 20) e Portimonense (dia 23).