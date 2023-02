CDU pede obras no estádio do Braga: "Teria evitado incidentes como o de domingo"

Bárbara Barros levou o assunto à reunião quinzenal do executivo, depois de um repórter fotográfico ter sido agredido com uma cabeçada por um adepto do Braga num dos elevadores do Estádio Municipal de Braga

A vereadora da CDU na Câmara de Braga, Bárbara Barros, sublinhou esta segunda-feira a necessidade de resolver "de uma vez por todas" os problemas de mobilidade no interior do Estádio Municipal daquela cidade, alertando para a manifesta insuficiência de elevadores.

Bárbara Barros levou o assunto à reunião quinzenal do executivo, depois de um repórter fotográfico ter sido agredido com uma cabeçada por um adepto do Braga num dos elevadores do Estádio Municipal de Braga, no final da partida entre a equipa da casa e o Arouca, disputada no domingo.

A vereadora comunista disse que os elevadores existentes no interior do estádio são "manifestamente insuficientes" e defendeu que deveria haver "um acesso separado" para os jornalistas, em vez de haver partilha com os adeptos.

"Isso teria evitado incidentes como o de ontem [domingo]", referiu.

Uma vez que o estádio é municipal, Bárbara Barros perguntou se a Câmara dará a sua concordância para uma intervenção que resolva "de uma vez por todas" os problemas de acesso e mobilidade no interior daquele equipamento.

Na resposta, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse que o município "não está disponível para fazer investimentos" no estádio, porque já pagou uma "fatura suficiente", mas sublinhou que o Braga "terá toda a liberdade para o fazer", desde que haja pareceres positivos dos técnicos municipais.

"Todos sabemos que a obra não primou pela sua funcionalidade, sobretudo para a acessibilidade dentro do estádio. As queixas existem desde a inauguração e mantêm-se atuais aos dias de hoje", referiu.

Segundo o autarca, o presidente do clube anunciou há uns meses que iria apresentar um plano de intervenções no estádio, mas esse plano "ainda não chegou aos serviços da Câmara".

Na noite de domingo, o repórter fotográfico Gonçalo Delgado foi agredido com uma cabeçada por um adepto do Braga num dos elevadores do Estádio Municipal de Braga.

A Liga Portugal e o Braga já repudiaram a agressão.