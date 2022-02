CD mantém castigo de dois jogos de suspensão a André Horta

André Horta, médio português do Braga

Recurso para tentar anular a deliberação do organismo foi considerado "improcedente". Médio falha, por isso, os próximos embates contra Santa Clara e Boavista

A secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol manteve o castigo de dois jogos de suspensão aplicado a André Horta, médio do Braga, anunciou, na quinta-feira, o órgão federativo.

Em comunicado, o CD declarou ser "improcedente" o recurso apresentado pelo emblema minhoto para tentar anular o castigo, e uma multa de 1300 euros, do jogador, punido após ter visto cartão vermelho no jogo com o Paços de Ferreira.

André Horta, que fora substituído aos 56 minutos, recebeu ordem de expulsão aos 71', quando estava no banco de suplentes, por "injúrias e ofensas à reputação" de Gustavo Correia, árbitro do desafio da 22.ª jornada da Liga Bwin.

O médio não poderá, assim, ser convocado por Carlos Carvalhal para os próximos duelos com o forasteiro Santa Clara (28/02) e o anfitrião Boavista (5/03).