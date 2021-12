Castro no apoio a David Carmo: "Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

David Carmo continua ausente dos relvados depois de uma lesão sofrida em fevereiro. Hoje recebeu uma mensagem de força de Castro.

André Castro, um dos jogadores mais experientes do balneário do Braga, escreveu uma mensagem de apoio a David Carmo, defesa-central dos arsenalistas que não joga desde fevereiro, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo direito, frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal.

"O nosso amigo Carmo já faz quase um ano que não faz aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol! Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo o mais rápido possível! Força campeão!", escreveu, no Twitter, o médio.